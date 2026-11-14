В Южной Корее задержали Ку Бон Хёна — родственника семьи, основавшей конгломерат LG Group. Его вернули из Камбоджи через восемь лет после выезда из страны на фоне расследования предполагаемых манипуляций с акциями, сообщает Korea Herald.

Задержание после возвращения

По данным Столичного управления полиции Сеула, 57-летнего Ку задержали после прибытия в страну в понедельник. Его подозревают в нарушении Закона о рынках капитала, присвоении средств и злоупотреблении доверием.

Полиция получила ордер на задержание Ку в 2019 году и обратилась в Интерпол с просьбой выпустить в отношении него красное уведомление. Камбоджийская полиция задержала его в сентябре, а на этой неделе его вернули в Южную Корею. В среду Ку был формально арестован на основании судебного ордера.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Суть подозрений

По данным полиции, в 2018 году Ку выехал в Нидерланды на фоне подозрений в том, что он получил незаконную прибыль в размере 14,5 млрд вон, или 10,9 млн долларов. Следствие считает, что он распространял ложную информацию о компании, акции которой котировались на рынке KOSDAQ и которую он приобрел без капитала.

Ку также подозревают в присвоении 4,6 млрд вон из средств этой компании, в том числе в расходах на развлечения. В 2012 году он получил окончательный приговор — три года лишения свободы — по другому делу о манипуляциях с акциями.

Читай нас в