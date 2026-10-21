В Мексике родственники пропавших без вести более суток блокируют полосы трассы Мехико—Толука в направлении столицы. Акция проходит на 48-м километре дороги в Лерме, возле развязки Constituyentes, и привела к многокилометровым заторам.

Требование встречи с прокурором

Участники протеста требуют официального диалога с прокурором штата Мехико Хосе Луисом Сервантесом Мартинесом по поводу нераскрытых дел об исчезновении людей. Семьи добиваются подробной информации о более чем 40 таких делах, часть которых остается нераскрытой уже более десяти лет, сообщает Mexico News Daily.

Блокирование началось во вторник примерно в 11:00 одновременно в обоих направлениях. Полосы в сторону Толуки были открыты в тот же день после обеда, однако движение в сторону Мехико по состоянию на среду оставалось перекрытым. Протестующие время от времени пропускали транспорт, но движение по дороге было существенно затруднено.

Ночь в заторах и переговоры без соглашения

Акция продолжалась всю ночь, несмотря на снижение температуры и дождь. Некоторые водители грузовиков, оказавшиеся в заторе, были вынуждены ночевать в своих автомобилях.

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По данным издания, протест возглавляет коллектив Flores en el Corazón, к нему также присоединились участники групп Madres Mariposas Buscadoras и Buscando Justicia. Рано утром в среду состоялись встречи с представителями прокуратуры штата Мехико, однако договоренности о прекращении блокирования достичь не удалось.

В социальных сетях также появлялись сообщения о насильственных столкновениях между водителями и участниками протеста. Продолжительность перекрытия будет зависеть от дальнейших переговоров между поисковыми коллективами и властями штата.

Объездные маршруты

Водителям, направляющимся из Толуки в Мехико, советуют проверять дорожную ситуацию и пользоваться альтернативными маршрутами, в частности автодорогой Толука—Наукальпан и бесплатной дорогой Мехико—Толука. Альтернативой автомобилю также является междугородний поезд El Insurgente, который курсирует в обычном режиме со станций Toluca Centro, Metepec и Lerma.

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