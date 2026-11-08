В Чатсворте, ЮАР, семья 63-летней Номусы Зулу, которая потеряла сознание на избирательном участке и впоследствии умерла, заявила, что больше не хочет участвовать в выборах. Женщине стало плохо утром в среду на участке в начальной школе Shallcross в районе Демат, примерно в 20 км к юго-западу от центра Дурбана, сообщает TimesLIVE.

Зулу умерла после прибытия в больницу RK Khan в Чатсворте, расположенную примерно в 7 км от избирательного участка. Ее похоронили в субботу на кладбище Mopel в Хаммерсдейле.

Претензии семьи

Родственники утверждают, что самостоятельно вызвали автомобиль через сервис поездок, чтобы доставить женщину в больницу, хотя на месте находились полицейские автомобили и машины сотрудников Избирательной комиссии ЮАР. По мнению семьи, Зулу могла выжить, если бы сотрудники комиссии быстро доставили ее в медицинское учреждение. Семья также считает, что на избирательных участках должны были находиться люди с медицинской подготовкой.

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По словам дочери, Аманды Зулу, ее мать очень хотела проголосовать и спешила на участок. Сотрудники участка предложили пожилой женщине пройти вперед, в то время как дочь осталась в общей очереди. Вскоре один из соседей сообщил Аманде, что ее мать потеряла сознание; она нашла ее на полу в помещении избирательного участка.

Реакция после смерти

Сестра умершей Синтия сказала, что она и другие члены семьи больше не будут голосовать. Родственники рассказали, что организовали похороны за свой счет и не получили помощи, соболезнований или визитов от Избирательной комиссии либо других государственных органов. В то же время в четверг провинциальная сотрудница комиссии Нтомбифути Масинга подтвердила смерть Зулу и передала соболезнования от имени комиссии.

Ранее наблюдательница за выборами Притти Джвара, находившаяся на участке, заявляла, что очевидцы дали Зулу воды, связались с ее дочерью и вызвали скорую помощь. По словам семьи, единственной политической силой, представители которой посетили семью, выразили соболезнования и пообещали помочь с похоронами, была партия MK, победившая в избирательном округе №72.

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