Семья президента США Дональда Трампа получила не менее 635 млн долларов от мемкоина $TRUMP, свидетельствует финансовая декларация президента, обнародованная в июне. В то же время стоимость токена резко снизилась: накануне третьего криптовалютного ужина Трампа он торговался примерно по 92 цента, тогда как в 2025 году его цена превышала 74 доллара. Об этом сообщает The Independent.

Конкурс на приглашение

Третий ужин для владельцев $TRUMP запланировали на 22 ноября в гольф-клубе недалеко от Вашингтона. К участию пригласили 185 владельцев токенов, которые должны были зарегистрироваться и сохранять наибольшие балансы в течение периода оценки — с 30 сентября по 16 ноября.

На момент завершения конкурса в рейтинге было 130 криптокошельков с совокупным объемом активов на 8,6 млн долларов. Это на 94% меньше, чем во время первого такого ужина. Владельцы 29 лучших кошельков должны получить доступ к VIP-приему и VIP-местам во время мероприятия.

Во время первого конкурса, объявленного в апреле 2025 года, инвесторы в совокупности вложили 148 млн долларов в соревнование за приглашение, которое Трамп назвал самым эксклюзивным в мире. Объем токенов, необходимый для получения приглашения, тогда составлял от 59 тыс. до 18,5 млн долларов.

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Потери инвесторов и вопросы этики

По оценкам Reuters, внешние инвесторы потеряли более 5 млрд долларов в пяти основных криптовалютных и связанных с криптовалютами проектах семьи Трампа. Reuters также оценило доходы семьи от четырех главных криптопроектов, включая мемкоин, не менее чем в 2,3 млрд долларов по состоянию на апрель. Стоимость доли президента в Trump Media & Technology Group оценивалась примерно в 500 млн долларов.

Белый дом ранее заявлял об отсутствии конфликта интересов, поскольку активы президента находятся в трасте, которым управляют его дети. Представители проекта мемкоина, Trump Organization и Белого дома не ответили на запросы о комментарии.

После промежуточных выборов демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей США, что дает им право направлять повестки и проводить расследования и слушания. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что криптобизнесы семьи Трампа будут одним из направлений ее проверок в Банковском комитете Сената.

Представители органов по вопросам этики также выражали обеспокоенность из-за анонимности криптокошельков и возможности того, что мемкоин может быть способом для иностранцев анонимно покупать доступ к президенту. Согласно данным анализа блокчейна, более половины из 220 кошельков, участвовавших в первом конкурсе, вероятно, находились за пределами США.

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