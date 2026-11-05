В ЮАР семья 16-летней Тембелиле Мбаты ожидает от школы Eqinisweni Secondary School отчёта о её реакции на жалобы о травле после смерти девушки в сентябре. Как сообщает Daily Maverick, мать школьницы Нонтобеко Мбата и её родственники утверждают, что сотрудники учреждения не отреагировали должным образом на их обращения.

Жалобы семьи на реакцию школы

По словам тёти девушки Нондимисо Мхизе, в 2024 году Тембелиле перевелась в Eqinisweni Secondary School в Айвори-Парке после сексуального насилия, которому, по утверждению родственницы, девушка подверглась годом ранее. Родственница заявила, что после перевода одноклассники начали расспрашивать девушку о пережитом, а затем это переросло в насмешки и травлю.

Мать школьницы рассказала, что приходила в школу просить о помощи, однако её направляли от одного учителя к другому. По её словам, сотрудники учреждения знали о причинах перевода дочери и её потребности в поддержке, но не отнеслись к ситуации серьёзно.

В начале сентября у Тембелиле произошёл конфликт с двумя учениками, которые, по утверждению Мхизе, травили её. Родственница заявила, что ученики представили девушку агрессоркой, а школа не выяснила обстоятельства конфликта и не выслушала её объяснений.

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Обещанного отчёта до сих пор нет

По словам Мхизе, 9 сентября одноклассники рассказали ей, что Тембелиле несколько часов плакала в школьной уборной, а учителя не проверили её состояние. Примерно тогда девушка написала матери сообщение, что больше не может быть сильной. Позднее она умерла в результате самоубийства.

После смерти школьницы директор и учителя посетили семью. Как рассказала Мхизе, директор заявил, что не знал о травле, поскольку в его кабинет не поступало жалоб, и пообещал провести проверку и передать семье отчёт. В октябре директор якобы пообещал отправить документ до 8 октября, однако семья не получила его и по состоянию на ноябрь.

Издание отмечает, что в 2024 году школа оказалась в центре внимания после того, как четверо её учеников умерли в результате самоубийства в течение 10 дней. Члены общины и учащиеся тогда связывали эти смерти с травлей и токсичной атмосферой в учреждении. На момент публикации ни школа, ни департамент образования Гаутенга не ответили на запросы Daily Maverick о жалобах, реакции школы и статусе расследования.

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