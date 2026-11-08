Палестинские семьи, живущие в Бельгии, попросили о срочной встрече с министром иностранных дел Максимом Прево. Они добиваются эвакуации родственников, имеющих бельгийские визы, но остающихся в Газе, где сильные дожди и ветер затопили временные укрытия.

Поврежденные укрытия

Как сообщает Anadolu Agency, представитель палестинских семей в Бельгии Исмаил Эль-Наджар заявил, что с вечера пятницы непогода повредила укрытия и личные вещи сотен людей с визами. По его словам, семьи до сих пор не получили от федерального правительства конкретной информации о том, как их родственников доставят в Бельгию.

Эль-Наджар также сообщил, что от 1 500 до 1 800 палестинцев с бельгийскими визами находятся в районах Газы повышенного риска. Он подчеркнул, что холод, страх и неопределенность представляют для людей серьезную опасность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эвакуация заблокирована разногласиями

Максим Прево признал, что экстремальная погода еще больше ухудшила условия в Газе, и выразил сожаление из-за отсутствия договоренности федерального правительства об эвакуации. Его офис рассматривает возможность принять делегацию представителей семей.

Ранее министр предлагал предоставить приоритет эвакуации 320 палестинцев. План остановился из-за разногласий в коалиционном правительстве, в частности из-за возражений против приема 13 студентов из Газы, имеющих бельгийские студенческие визы. По данным агентства, израильские атаки разрушили значительную часть жилья и инфраструктуры Газы, из-за чего многие палестинцы вынуждены находиться во временных укрытиях, уязвимых для зимней непогоды.

Читай нас в