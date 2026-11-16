Семьи американских резервистов, погибших во время атаки иранского беспилотника на порт Шуаиба в Кувейте 1 марта, заявили о ненадлежащих действиях военного командования и недостатке информации об обстоятельствах нападения. В результате удара погибли шестеро военных, еще 25 получили ранения, сообщает Jerusalem Post.

Семьи требуют объяснений

Армия США завершила расследование атаки в июне, однако семьи погибших начали получать брифинги о его выводах лишь на этой неделе, сообщил CBS News. Джои Амор, муж мастер-сержанта Николь Амор, обвинил командование 103-го командования обеспечения Резерва армии США в решениях, которые, по его мнению, привели к гибели военных.

По словам Амора, его жена за неделю до смерти выражала обеспокоенность безопасностью своего подразделения. Он также заявил, что военные, выжившие после удара, рассказывали: Николь Амор еще дышала, когда ее доставляли в больницу. Ее муж утверждает, что раненым пришлось искать медицинские учреждения через интернет.

Тина Марзан, жена главного уорент-офицера Роберта Марзана, сказала CBS, что не получала обновлений от Пентагона. По ее словам, для идентификации останков ее мужа потребовался анализ ДНК. Мишель Титдженс, жена погибшего мастер-сержанта Ноа Титдженса, сообщила, что во время брифинга с армейскими чиновниками не услышала признания ошибок.

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Жалоба офицера и реакция Трампа

Майор Армии США Стивен Рамсботтом, переживший атаку, подал жалобу информатора. Он утверждает, что Пентагон не прислушался к предупреждениям о недостаточной защите военных. В программе «60 Minutes» Рамсботтом назвал удар по порту Шуаиба тактическим провалом армии, ее руководства и своим собственным.

Пентагон не ответил на запрос CBS News о том, не было ли 103-му командованию отказано в надлежащей защите. Два старших генерала, которых обвиняют в игнорировании предупреждений об угрозе беспилотников, также не предоставили комментариев телеканалу.

Президент США Дональд Трамп в публикации в Truth Social раскритиковал сюжет «60 Minutes» и заявил, что с 28 февраля 2026 года Иран запустил от 8 до 9 тысяч ударных беспилотников, из которых, по его словам, лишь два прорвались и привели к гибели американцев в Кувейте и Саудовской Аравии. Он также заявил о высокой эффективности оборонных мер Центрального командования США.

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