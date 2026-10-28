В Сеуле семьи иностранцев, погибших во время давки в районе Итхэвон 29 октября 2022 года, призвали обеспечить прозрачное расследование трагедии и создать официальный канал коммуникации для получения информации. К четвертой годовщине трагедии 35 членов семей из 10 стран прошли от переулка, где произошла давка, до мэрии Сеула, сообщает Korea Herald.

Во время трагедии погибли 160 человек. Среди них была 23-летняя гражданка Австралии Грейс Рашед, которая путешествовала по Южной Корее с друзьями накануне Хэллоуина. Ее отец Рашед Рашед вместе с семьей вновь приехал в Сеул, чтобы почтить память дочери.

Проблемы с доступом к информации

Эрик Эвенсен, отец норвежской жертвы Стине Роалквам Эвенсен, заявил, что из Норвегии трудно следить за развитием дела, поскольку приходится постоянно искать сообщения и переводить их с корейского языка. Захра Резаи, мать иранской жертвы Афаг Растамеш, рассказала, что получала новости преимущественно через страницу семей погибших в социальных сетях Stars’ Home.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кан Мин Ха, тетя корейской жертвы Ли Сан Ын, отметила, что родственники погибших иностранцев обращались к ней за обновлениями о ходе расследования, поскольку языковой барьер мешает им самостоятельно следить за местными новостями.

Призыв к официальной коммуникации

На пресс-конференции в Stars’ Home семьи заявили, что неоднократно просили создать механизм для простого получения точной информации, однако такой канал до сих пор не введен. По их словам, корейские посольства в их странах не связывались с ними в период между прошлогодней годовщиной и началом подготовки к нынешней поездке.

Национальная комиссия по расследованию трагедии 29 октября в Итхэвоне начала работу в июне 2025 года и добилась продления работы на год сверх первоначально запланированного сентябрьского срока. Семьи сообщили, что промежуточный брифинг комиссии оставил важные вопросы без ответа. Лишь недавно им разрешили просмотреть видео и фотографии, собранные комиссией, чтобы выяснить, есть ли на них их близкие и как они оказались в толпе. Родственники также заявили, что эти материалы вызвали вопросы относительно спасательной операции и развертывания полиции.

Читай нас в