Шотландская рок-группа Simple Minds отмечает 50-летие новой музыкой Sacrosanct и масштабным туром, запланированным на 2027 год. Об этом Джим Керр рассказал в интервью программе France 24. Беседу с музыкантом провела ведущая Ив Джексон.

Путь из Глазго

France 24 описывает путь группы от подростков из Глазго до мировых рок-звёзд. По данным телеканала, Simple Minds почти пять десятилетий собирают стадионы и создают песни, которые издание называет одними из определяющих для своего поколения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Телеграмма из Ниццы

Керр также вспомнил ночь в отеле в Ницце, когда из телеграммы узнал, что Simple Minds стали номером один в США. В разговоре шла речь о музыке, воспоминаниях и моментах, сформировавших историю коллектива. France 24 опубликовал эпизод программы arts24 с этим интервью 24 ноября 2026 года; его продолжительность составляет 12 минут 59 секунд.

Читай нас в