В Италии футбольный клуб «Рома» разгромил «Монцу» со счётом 4:0. Благодаря победе римляне набрали 33 очка после 13 матчей и поднялись на второе место в Серии A, отставая от лидирующего «Лацио» на два очка.

Дубль Суле и голы Малена и Кастро

Как сообщает Channel NewsAsia, счёт на 12-й минуте открыл Дониэлл Мален. Он получил передачу от Родригу Моры, продвинулся к линии штрафной площади, переложил мяч под правую ногу и пробил по воротам.

На 24-й минуте Мален ассистировал Матиасу Суле, который удвоил преимущество «Ромы» низовым ударом. Через 12 минут аргентинец оформил дубль, закрутив мяч в дальний верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Сантьяго Кастро, вышедший на замену, забил четвёртый гол «Ромы» в первую минуту компенсированного времени второго тайма.

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Во втором тайме игрок «Монцы» Дани Мота головой попал в перекладину, однако гости не смогли сократить отставание.

Ситуация в таблице

«Лацио» накануне победил «Торино» со счётом 2:1 и имеет 35 очков. Действующий чемпион «Интер» после победы 4:0 над «Дженоа» занимает третью позицию с 32 очками. «Рома» и «Лацио» остаются непобеждёнными в чемпионате, а римское дерби между командами запланировано на 13 декабря.

В другом матче дня «Наполи» сыграл вничью 0:0 с «Сассуоло». Команда осталась восьмой с 19 очками, отставая на восемь пунктов от четвёртого «Милана», у которого есть матч в запасе. «Удинезе» победил «Фиорентину» 1:0 благодаря голу Санди Ловрича на восьмой минуте и покинул последнее место.

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