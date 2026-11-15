Бразильский бывший футболист Роналдиньо в 46 лет провел первый матч в соревнованиях за 11 лет. В Равенне, Италия, он вышел в стартовом составе «Равенны» на дерби против «Форли» в итальянской Серии C, сообщает Channel NewsAsia.

Матч против «Форли»

Роналдиньо играл под номером 10 и провел на поле весь первый тайм. Во время перерыва он обошел поле стадиона «Бруно Бенелли», приветствуя болельщиков, которые аплодировали ему стоя.

«Равенна» победила «Форли» со счетом 2:0. Роналдиньо принял участие в атаке, после которой Джулио Донати открыл счет на 36-й минуте. Второй гол на 58-й минуте забил Симоне Рабби.

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Возвращение после завершения карьеры

После игры Роналдиньо сказал Sky Sport Italia, что ему было приятно снова играть и ощущать атмосферу подготовки к матчу в раздевалке. Он также отметил, что ему понравилось выступать вместе с партнерами, которые выросли, наблюдая за его игрой.

Последний профессиональный матч бразилец провел за «Флуминенсе» в сентябре 2015 года, а в 2018 году официально завершил карьеру. «Равенна» объявила о его подписании в июне, а Роналдиньо также приобрел долю в клубе. На вопрос о возможном следующем появлении в составе команды он ответил, что вернется, если его позовет президент клуба.

Роналдиньо выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии в 2002 году, «Золотой мяч» в 2005 году и Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году.

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