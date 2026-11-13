Бразильский футболист Роналдиньо должен выйти в воскресенье в стартовом составе итальянской «Равенны» в матче третьего дивизиона против местного соперника «Форли». Для 46-летнего бывшего игрока «Барселоны» и «Милана» это будет первый выход в старте в официальном матче более чем за десятилетие, сообщает BBC Sport.

Роналдиньо сыграет в атаке

Главный тренер «Равенны» Андреа Мандорлини заявил, что Роналдиньо начнет встречу в качестве одного из трех нападающих команды. По его словам, после стартового свистка будет решено, сколько времени бразилец проведет на поле.

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Последний раз Роналдиньо появился в официальном матче в сентябре 2015 года за бразильский «Флуминенсе». В августе он присоединился к клубу Серии C «Равенна» в качестве инвестора и заявил о намерении забить еще один гол, чтобы довести свой карьерный показатель до 300 мячей.

Подготовка к матчу

Роналдиньо прибыл в Италию в пятницу и до воскресной игры проведет лишь одну тренировку с партнерами. На стадионе «Бруно Бенелли» установили временную трибуну для ожидаемого количества зрителей. Форвард «Равенны» Симоне Рабби также заявил, что Роналдиньо будет исполнять пенальти, если команда получит право на одиннадцатиметровый удар. После 13 матчей «Равенна» занимает второе место в таблице.

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