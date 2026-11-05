По данным Channel NewsAsia, 41-летний Криштиану Роналду объявил о намерении завершить выступления за национальную сборную Португалии после ноябрьской международной паузы. Об этом он сообщил в публикации в социальных сетях 5 ноября.

Заявление футболиста

Роналду заявил, что после международной паузы в ноябре вернёт футболку сборной с номером 7. Речь идёт о перерыве в календаре национальных сборных, который приходится на ноябрь. CNA передало это заявление как намерение футболиста завершить выступления за португальскую команду.

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Рекордная статистика

На момент заявления Роналду было 41 год. В составе сборной Португалии он провёл 234 матча и забил 146 голов. По информации Reuters, которую цитирует CNA, футболист владеет абсолютными рекордами по количеству матчей за национальные сборные и голов в международном футболе.

Материал CNA о заявлении Роналду датирован 5 ноября и опубликован со ссылкой на Reuters.

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