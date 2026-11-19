Россия, государство-агрессор, готова сократить военное присутствие в Калининградской области и Беларуси, если НАТО и страны ЕС выполнят выдвинутые Москвой требования. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на источники Bloomberg.

Требования Москвы

По данным Bloomberg и The New York Times, Россия требует вернуть военное присутствие НАТО к уровню 1997 года и перестать рассматривать Москву как противника или угрозу. Российская сторона также требует, чтобы страны НАТО и ЕС прекратили, по ее формулировке, попытки нанести России «стратегическое поражение».

Как пишет The New York Times, документ с переговорной позицией Москвы также предусматривает улучшение механизмов предотвращения инцидентов, прежде всего в Балтийском и Черном морях. Россия заявляет, что это должно снизить риск непреднамеренного военного столкновения.

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Возможные уступки

Во время переговоров в Абу-Даби 10 и 11 ноября российские переговорщики пообещали проработать способы снижения напряженности в случае выполнения их требований. По словам собеседников Bloomberg, одним из таких шагов может стать уменьшение военного присутствия России в Калининградской области и Беларуси.

Конкретное содержание возможного сокращения не уточняется. Ранее сообщалось, что Москва может вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там российских ракет средней дальности. Вероятно, это касается и развертывания ракетного комплекса «Орешник». В конце 2025 года Минобороны России заявляло, что комплекс заступил на боевое дежурство в Беларуси.

Bloomberg отмечает, что европейские правительства не поддерживают увязывание мирных переговоров, в которых ЕС не участвует напрямую, с дискуссиями о безопасности НАТО. Они настаивают, что Россия должна прекратить боевые действия в Украине до обсуждения вопросов, связанных с Альянсом. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, по данным агентства, должны 19 ноября встретиться в Берлине с представителями Украины и стран ЕС для обсуждения гарантий безопасности Киеву после войны.

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