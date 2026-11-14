В России — государстве-агрессоре — Министерство финансов предложило обязать Банк России передавать Федеральной налоговой службе информацию о физических лицах, операции по счетам которых свидетельствуют о регулярном получении доходов от других физических лиц. Об этом сообщает Meduza.

Проверка операций по счетам

Согласно предложению Минфина, Банк России будет анализировать операции по счетам физических лиц. Если регулятор выявит признаки получения доходов от других людей, он будет передавать данные Федеральной налоговой службе. После этого налоговая сможет запрашивать у банков выписки по соответствующим счетам.

Минфин предложил эту поправку перед вторым чтением законопроекта, входящего в бюджетный пакет. По данным Interfax, профильный комитет Государственной думы планирует рассмотреть ее 15 ноября.

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Основания для запроса выписок

Критерии для выявления признаков регулярного получения доходов от других физических лиц, а также формат и периодичность отчетов Банка России налоговым органам должны установить отдельно. Сейчас налоговые инспекторы могут запрашивать банковские выписки в отношении физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, только на основании решения о взыскании налоговой задолженности или во время проверки, санкционированной вышестоящим налоговым органом.

Предлагаемая поправка добавит информацию от Банка России в качестве нового основания для таких запросов. В марте Vedomosti сообщало, что Минфин готовил изменения для усиления контроля за переводами между физлицами. Тогда предполагалось, что Федеральная налоговая служба будет передавать Центробанку данные об открытии и закрытии счетов, банковских картах и категориях доходов, а регулятор будет сопоставлять их с операциями для выявления аномалий.

Минфин объяснял необходимость изменений тем, что переводы между физлицами нередко считают подарками и не облагают налогом, хотя часть из них может быть оплатой услуг или аренды жилья.

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