Сборная России не выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года в Канаде из-за введенных страной ограничений на въезд. Это подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает Channel NewsAsia.

Турнир пройдет в Канаде

IIHF рассматривала альтернативные варианты проведения соревнований, однако решила оставить Канаду страной-хозяйкой. Молодежный чемпионат мира запланирован на период с 26 декабря по 5 января и пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.

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Ограничения на въезд

Государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил Reuters, что страна не допустит к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов и должностных лиц. По его словам, ограничения будут применяться даже к тем, у кого есть действующие визы. Канадский чиновник связал это решение с войной России против Украины.

IIHF отстранила команды России и Беларуси в 2022 году после вторжения России в Украину с территории России и Беларуси. В то же время решение Спортивного арбитражного суда, принятое в прошлом месяце, обязало федерацию допустить российские команды к пяти чемпионатам.

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