В начале ноября президент России, государства-агрессора, Владимир Путин подписал указы о передаче активов табачной компании Japan Tobacco в стране во временное управление российской компании. Об этом сообщает The Japan Times.

Важный рынок для компании

Japan Tobacco начала работу в России в 1999 году и сейчас занимает почти 40% российского рынка сигарет. На Россию приходится около 10% дохода компании и примерно 25% ее скорректированной операционной прибыли.

Японское правительство призвало Москву как можно скорее отменить это решение, однако перспективы его пересмотра остаются неопределенными.

После вторжения России в Украину в 2022 году Москва ввела правила, усложняющие выход иностранных компаний с российского рынка. По словам руководителя японского Института российских и постсоветских экономических исследований Такафуми Накаи, компании, стремящиеся уйти из России, обычно вынуждены продавать активы со значительными скидками и получают лишь часть их рыночной стоимости.

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Японские компании сокращают присутствие

Согласно недавнему исследованию Йельского университета, из России ушли 11 из 76 японских компаний, вошедших в исследование. Многие другие приостановили деятельность или заморозили инвестиционные планы.

Оператор сети одежды Uniqlo, компания Fast Retailing, приостановил работу в России в 2022 году, а Toyota прекратила там производство автомобилей. Ajinomoto остановила продажу приправ и продуктов питания, но продолжает отдельные направления деятельности, в частности исследовательскую работу.

Президент и генеральный директор Ajinomoto Сигэо Накамура 9 ноября заявил, что компания еще не решила, будет ли полностью отказываться от своего многолетнего бизнеса в России. Накаи предположил, что действия Москвы в отношении Japan Tobacco могут быть направлены на давление на Японию в период, когда США и Европа не имеют полной согласованности по санкциям против России.

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