В России — государстве-агрессоре — продлили до 31 марта 2027 года запрет на экспорт авиационного топлива, в том числе через биржевые торги. Ограничение вступит в силу 1 декабря. По данным Anadolu Agency, правительство объяснило это решение необходимостью сохранить стабильность на внутреннем топливном рынке.

Действующий запрет заканчивается в конце ноября

Предыдущий запрет на поставки авиатоплива за границу ввели в июне, а срок его действия истекает 30 ноября. Новое ограничение будет действовать до 31 марта 2027 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие ограничения на экспорт топлива

В конце октября Москва также продлила до 31 января 2027 года временный запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойля прямыми производителями. Эти меры вводятся на фоне атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых несколько предприятий были вынуждены проводить техническое обслуживание, а в отдельных регионах ограничивали продажу топлива.

Ранее российские власти уже вводили ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить внутренний рынок достаточными запасами.

Читай нас в