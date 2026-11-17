Как сообщает The Japan Times, в Женеве, Швейцария, конференция ООН по летальным автономным системам вооружений столкнулась с процедурным тупиком еще до начала основной работы. Возражения России — государства-агрессора — не позволили участникам утвердить повестку дня. На встрече рассматриваются системы, которые часто называют «роботами-убийцами».

Призыв генсека ООН

Конференция по обзору Конвенции о некоторых видах обычного оружия началась с видеообращения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он призвал страны работать над введением строгих и обязательных правил использования летальных автономных систем вооружений. Генсек ООН также призвал не допустить использования и распространения таких систем.

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Разногласия по поводу ограничений

По данным издания, многие государства поддерживают ужесточение правил в отношении летальных автономных систем вооружений. В то же время страны, обладающие соответствующими технологиями, в том числе Россия, неохотно соглашаются на ограничения. Российские процедурные возражения заблокировали принятие повестки дня конференции.

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