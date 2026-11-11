Российская Федерация — государство-агрессор — заявила о сбитии 146 беспилотников над Ленинградской областью. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в Telegram, что противодействие атаке продолжается. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Атаки на инфраструктуру региона

Происхождение беспилотников в сообщении не уточняется. В то же время Reuters сообщало, что в понедельник украинский дрон поразил второй по величине нефтеперерабатывающий завод России в городе Кириши Ленинградской области. По данным местных властей, в результате этой атаки погибла женщина.

Дрозденко также заявил, что в среду из-за атаки беспилотников произошёл пожар в портовой зоне Усть-Луги на побережье Балтийского моря.

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Переговоры в Абу-Даби

Сообщения об атаках появились во второй и заключительный день переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби, проходящих при посредничестве США. Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый день встреч конструктивным и достаточно содержательным.

ТАСС также заявило, что украинские силы за 24 часа выпустили не менее 31 артиллерийского снаряда по временно оккупированной Россией части Донецкой области Украины. По утверждению агентства, ранения получили трое гражданских, а 23 атаки пришлись на район Горловки. Там, по данным ТАСС, в результате удара беспилотника по автомобилю также пострадала супружеская пара. Отдельно украинские чиновники сообщили об атаках на Кривой Рог.

Реакция стран Балтии

После эскалации Латвия и Литва призвали жителей искать укрытие из-за угрозы неопознанных дронов, которые могут попадать в их воздушное пространство из России или Беларуси. Страны Балтии заявили об активации средств противовоздушной обороны и истребителей НАТО из-за нарушений воздушного пространства.

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