Правительство России, государства-агрессора, объявило о шестимесячном запрете на экспорт гречки из-за сокращения урожая и запасов. Ограничение вступит в силу в субботу и будет действовать до 28 мая 2027 года, сообщает The Moscow Times.

Российское правительство заявило, что решение было принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

Исключения из запрета

Ограничение не будет распространяться на поставки в страны Евразийского экономического союза, а также в пророссийские грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию. Исключение также сделано для гуманитарной помощи.

Россия уже временно запрещала экспорт гречки летом 2021 года. Гречка, которую в России называют «гречка», является одним из основных продуктов питания в стране.

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Сокращение запасов и урожая

За первые десять месяцев 2026 года Россия экспортировала гречки на 65 млн долларов. Крупнейшим покупателем был Китай, который приобрел 157 тыс. тонн продукции на 56 млн долларов. Среди других покупателей были Казахстан, Япония и Турция.

Запасы гречки у перерабатывающих и заготовительных компаний за год сократились почти на 30%. В сентябре тонна необработанной гречки стоила 15 259 рублей, или 552,4 доллара, что более чем на 50% превышало показатель годом ранее.

В 2025 году урожай гречки в России сократился более чем на одну пятую — с 1,2 млн тонн в предыдущем году до 926 тыс. тонн. Отдельно правительство отменило 5-процентную экспортную пошлину на горох, нут и чечевицу, поставляемые за пределы Евразийского экономического союза, до 31 марта 2027 года. Это решение объяснили падением мировых экспортных цен и необходимостью повысить конкурентоспособность российских товаров.

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