Библиотеки Москвы, Архангельской и Ленинградской областей России начали убирать роман писателя Александра Пелевина «Покров-17» с открытых полок. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Telegram-канал телеведущей Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Цитата на обложке

Читатели всё ещё могут заказать книгу, однако её убирают из читальных залов из-за цитаты литературного критика Галины Юзефович на обложке. Речь идёт об издании романа, опубликованном издательством «Городец» в 2021 году.

В июле 2026 года Министерство юстиции Российской Федерации, государства-агрессора, внесло Юзефович в реестр «иностранных агентов». Цитата на обложке «Покрова-17» взята из рецензии критика для Meduza, опубликованной в 2019 году. Она была посвящена другому роману Пелевина, вышедшему в 2018 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки библиотечных фондов

Сотрудник московской библиотеки сообщил каналу Собчак, что библиотекари еженедельно проверяют реестр «иностранных агентов». Также они проверяют федеральный список экстремистских материалов, перечень экстремистов и террористов и отраслевой список книг, в которых упоминаются наркотики.

В то же время такие проверки проводят не все библиотеки. В библиотеке Санкт-Петербурга заявили, что не проводят таких проверок.

Читай нас в