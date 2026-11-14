В России, государстве-агрессоре, российские подразделения иностранных компаний, чьи активы были переданы под временное управление, перечислили миллиарды рублей на военные нужды. Об этом сообщает Meduza English со ссылкой на Bloomberg.

Переводы в фонд

После смены руководства компании преимущественно направляли средства в Народный фронт Путина. Организация использует деньги для закупки беспилотников, автомобилей, систем связи и другого оборудования для российских войск.

По данным заявлений компаний и российских медиа, производитель красок AkzoNobel перечислил на военные нужды около 2 млрд рублей. Пивоваренная компания AB InBev Efes, ритейлер Metro и производитель электротехнического оборудования DKC перечислили по 1 млрд рублей.

Другие компании под временным управлением

Издание The Bell в октябре сообщало, что польская Can-Pack, активы которой в России были переданы под временное управление, в этом году двумя платежами перечислила фонду 1,5 млрд рублей. Бывшее российское подразделение датской Rockwool перечислило 600 млн рублей.

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Bloomberg отмечает, что эти суммы невелики по сравнению с ожидаемыми государственными расходами России на войну, которые в этом году должны превысить 17 трлн рублей. В то же время такие переводы дают руководству компаний возможность продемонстрировать поддержку властей.

В AkzoNobel заявили, что материнская компания полностью потеряла контроль над российскими активами и узнает об их деятельности только из медиа. AB InBev Efes и DKC Europe Srl комментариев не предоставили.

В последние месяцы российские власти активизировали передачу активов иностранных компаний под временное управление. Среди них — Auchan, Nestle, сеть магазинов товаров для ремонта Lemana PRO, ранее известная как Leroy Merlin, Metro Cash & Carry и Japan Tobacco International. По информации Reuters, с января 2025 года под временное управление в России были переданы активы более 20 иностранных компаний, почти все из них европейские.

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