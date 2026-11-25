Российский фрегат «Адмирал Головко» заподозрили в создании помех для GPS-сигналов, которые могли повлиять примерно на 140 коммерческих рейсов из Великобритании. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на британские СМИ.

Сбой у побережья Англии

По данным издания i, сбой произошёл 9 ноября, когда 135-метровый фрегат «Адмирал Головко» сопровождал у побережья Англии группу российских грузовых судов, находящихся под санкциями. Эксперты указали на возможную причастность корабля, оснащённого системами радиоэлектронной борьбы, способными создавать помехи для радаров и GPS.

Среди рейсов, которых мог коснуться сбой, назвали рейс Ryanair из Эдинбурга в Рим, рейс easyJet из Манчестера в египетскую Хургаду и рейс British Airways из лондонского аэропорта Хитроу в Стокгольм.

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Британский источник в сфере обороны отрицает обвинения

Обвинения связывают с американской группой авиационной разведки Hexbird, а первым о них сообщило издание i. В то же время неназванный высокопоставленный источник в оборонной сфере Великобритании отверг эту версию в комментарии Daily Mail. Он признал, что Российская Федерация — государство-агрессор — теоретически обладает возможностями для глушения сигналов, но заявил, что средства, находившиеся в районе в то время, не могли повлиять на коммерческие авиалайнеры описанным способом.

Глушение GPS осуществляется мощными радиосигналами, которые мешают приёмникам спутниковой навигации точно определять местоположение. Британское правительство публично не комментировало эти обвинения.

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