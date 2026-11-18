В России политолог Александр Кынев, которого содержат в следственном изоляторе, написал колонку о своем задержании и последствиях дела для тех, кто решает оставаться в стране. Ему вменяют покушение на сбыт крупной партии наркотиков, однако Кынев отрицает обвинения. Об этом сообщает Meduza, опубликовавшая изложение его колонки, напечатанной 17 ноября в The New Times.

Заявления об избиении

По утверждению проекта «Слово защиты», во время задержания Кынева избили, а его ногу сломали в двух местах. Политолог Екатерина Шульман заявила, что избиение могло быть попыткой принудить его признаться в государственной измене.

Кынев сравнил заключение с «репетицией собственной смерти» и описал его как потерю времени, которое можно было бы посвятить работе, творчеству, путешествиям и общению с родными и друзьями. Он отметил, что самым страшным для него является именно потеря времени, а также поставил вопрос, как долго может продолжаться заключение.

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Оценка дела

Политолог считает неслучайным, что обыск у него провели через три дня после выборов, которые он анализировал как специалист. По его мнению, дело связано с паранойей и стремлением продемонстрировать другим объем власти силовых структур.

Кынев заявил, что его преследование нанесло удар по представлению о возможности безопасно оставаться и работать в России. Он предположил, что после его ареста больше людей могут уехать из страны, а идея постепенных изменений через диалог без революционных потрясений утратит доверие. По его оценке, российские власти государства-агрессора лишают общество и самих себя возможности двигаться вперед.

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