Российский миллиардер и сенатор государства-агрессора России от Дагестана Сулейман Керимов за неделю в 2020 году перевёл 1,16 млрд евро из России в Швейцарию через Deutsche Bank. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на внутренние документы банка под кодовым названием Project Oak, которые расследовательское издание iStories получило в рамках международного журналистского расследования.

Переводы через посредников

Согласно документам, Керимов переводил средства через своего племянника Наримана Гаджиева и доверенное лицо Мурата Алиева. Deutsche Bank пришёл к выводу, что компанию, упомянутую в документах, скорее всего использовали для перемещения и расходования состояния олигарха.

США в 2022 году ввели санкции против Гаджиева и Алиева, назвав их основными финансовыми посредниками Керимова.

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Другие операции в документах

В материалах Project Oak также говорилось о подозрительных переводах на сумму более 1,4 млн евро между офшорными компаниями, связанными с соратниками Дмитрия Клюева. В документах Клюев назван участником схемы хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета, которую раскрыл аудитор Сергей Магнитский. Магнитский умер в следственном изоляторе.

Отдельно банк обратил внимание на операцию Елены Лихач, жены депутата Государственной думы России Андрея Скоча. За два дня она перевела 8,3 млн евро для приобретения недвижимости в Дубае. Deutsche Bank не обнаружил независимого источника её доходов и предположил, что деньги могли поступить от Скоча, находящегося под санкциями США. По данным iStories, сотрудники банка выявляли многочисленные подозрительные транзакции, однако не всегда продолжали их расследование.

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