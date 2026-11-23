Спутник финского космического стартапа Iceye подвергся давлению со стороны российского спутника, сообщает Der Spiegel. Об этом случае в интервью изданию рассказал сооснователь Iceye Рафал Моджевский.

Российская угроза

В заголовке интервью Der Spiegel называет ситуацию российской угрозой. Подпись к иллюстрации сравнивает ее со случаем, когда один автомобиль движется вплотную к заднему бамперу другого. На иллюстрации к материалу показан спутник Iceye над Европой.

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Планы компании

По словам Моджевского, война в космосе является реальностью. В разговоре он также рассказал о том, как компания реагирует на такие действия. Интервью также касается планов Iceye в Германии.

Публикация интервью

Материал был опубликован 23 ноября 2026 года. Интервью подготовили журналисты Мартин Хессе и Кристоф Зайдлер. Оно размещено в разделе Der Spiegel, посвященном оборонной промышленности и торговле оружием.

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