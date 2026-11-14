Конь Royal Champion, которого тренирует Карл Берк с севера Англии, во второй раз подряд победил в скачках Bahrain International Trophy в Бахрейне. Восьмилетний конь под управлением жокея Клиффорда Ли выиграл с преимуществом в одну и четверть длины, сообщает The National.

Французские кони заняли второе и третье места

Второе место занял Zaydann, третьим стал Baroud. Оба коня представляли Францию. Нынешний розыгрыш Bahrain International Trophy стал первым, прошедшим в статусе скачек Group 1.

Royal Champion совершил поздний рывок на дистанции. По словам тренера Карла Берка, он ожидал, что другие участники зададут темп, поэтому посоветовал Ли не форсировать ход скачек слишком рано. Тренер также отметил, что в этот раз следить за заездом было легче, чем в прошлом году.

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Возвращение жокея после тяжелой травмы

Год назад Клиффорд Ли получил тяжелые травмы шеи и позвоночника, упав с кроссового мотоцикла во время отдыха в Шотландии. После того как он перестал дышать, жокея на два дня ввели в искусственную кому. Ли не выступал почти шесть месяцев и вернулся в седло в апреле.

Seagulls Eleven, принадлежащий бывшим и нынешним футболистам Brighton FC, занял восьмое место среди 13 участников под управлением Ойсина Мерфи. Glacius с Билли Лофнаном финишировал десятым. Оба коня связаны с конюшней Manor House Stables бывшего футболиста сборной Англии Майкла Оуэна. Их тренер Хьюго Палмер назвал результат разочаровывающим, но отметил опыт участия в соревнованиях в Бахрейне.

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