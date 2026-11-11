Разрыв в результатах элитных бегуний и бегунов в 2001–2025 годах сократился с 13,2% до 11,9%. К такому выводу пришел Томмазо Джакер из Школы биологических наук Бристольского университета в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Ученый проанализировал 13 094 результата 3611 элитных спортсменов — 1966 мужчин и 1645 женщин. В выборку вошли официально ратифицированные результаты в 11 дисциплинах — от бега на 60 метров до марафона. Для каждой дисциплины и года исследователь отбирал 25 лучших спортсменов каждого пола, учитывая только их лучший результат за сезон.

Наибольший прогресс — на средних и длинных дистанциях

В среднем за весь период результаты ведущих бегуний были на 12,6% медленнее мужских. Наименьшая разница зафиксирована на дистанции 60 метров — 9,2%, а наибольшая — на 10 километрах, где она достигла 14,2%. На полумарафонской и марафонской дистанциях разрыв вновь сокращался.

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Наиболее заметно женщины сократили отставание на дистанциях свыше 800 метров. В среднем в этих дисциплинах они отыграли относительно мужских результатов 3,6 секунды на километр, что соответствует уменьшению разницы на 1,9 процентного пункта. Диапазон между наименьшим и наибольшим разрывом в разных дисциплинах также сузился — с 5,6 процентного пункта в 2001 году до 4,6 в 2025 году.

Мужские результаты также улучшались

Сокращение разрыва не объясняется ухудшением мужских результатов. В 2001–2025 годах спортсмены улучшили средний темп во всех 11 дисциплинах: их среднее время на километр сократилось на 2,2 секунды. В то же время среднее время ведущих бегуний на километр уменьшилось примерно вдвое больше — на 4,5 секунды.

Наибольшие изменения среди женщин пришлись на длинные шоссейные дистанции: в полумарафоне и марафоне среднее время сократилось на 10,3–12,6 секунды на километр, или на 5,0–6,3%. Исследователь отметил, что современная обувь могла повлиять на прогресс, однако тенденция к улучшению началась еще до ее распространения. Анализ исторических результатов не позволяет установить точные причины изменений; среди возможных факторов также названы более широкие возможности для участия женщин в соревнованиях.

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