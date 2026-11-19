Разработчик чатбота Claude Anthropic привлек $81,3 млрд в ходе первичного размещения акций, которое стало крупнейшим биржевым дебютом в истории по объему привлеченных средств. Компанию оценили примерно в $1,5 трлн с учетом опционов и ограниченных акций, сообщает Cyprus Mail.

Компания установила цену акции на уровне $83 — выше первоначального диапазона $70–78. Anthropic увеличила объем предложения примерно на 19%, до 980 млн акций. По данным издания, размещение превзошло предыдущий рекорд, установленный SpaceX в июне.

Общий объем сделки составляет $107,3 млрд: помимо средств от IPO, Anthropic планирует привлечь еще $26 млрд через частное размещение акций по цене IPO. Без учета размытия капитала компанию оценили примерно в $1,1 трлн. Торги акциями Anthropic на Nasdaq должны начаться в четверг под тикером ANT.

Рост выручки и расходов

Спрос на модели Claude, в том числе на агента Claude Code для разработчиков программного обеспечения, способствовал быстрому росту бизнеса. Годовой темп выручки Anthropic по состоянию на 31 октября достиг $81 млрд, что на $10 млрд больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 30 сентября у компании было 11 900 клиентов, каждый из которых принес не менее $100 тыс. годовой выручки за предыдущие 12 месяцев. В конце прошлого года таких клиентов было более 1 500.

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Одновременно растут расходы на вычислительные мощности. За первую половину 2026 года Anthropic потратила на инфраструктуру и вычисления почти $9 млрд — почти вчетверо больше, чем годом ранее. В третьем квартале она понесла дополнительные $5 млрд вычислительных расходов.

Инфраструктура и конкуренция

В третьем квартале выручка Anthropic выросла на 47% по сравнению с предыдущим кварталом — до $16,96 млрд. В то же время компания зафиксировала операционный убыток в $567 млн, тогда как кварталом ранее имела операционную прибыль в $974 млн. Чистый убыток сократился до $23,3 млрд с $66,3 млрд, в том числе из-за неоперационных статей, связанных с конвертируемыми облигациями.

Anthropic взяла на себя обязательства по расходам на вычислительные ресурсы почти на $900 млрд в рамках соглашений с инфраструктурными партнерами, среди которых Amazon и Google. В заявке на IPO компания предупредила, что ее поставщики вычислительных ресурсов и инфраструктурные партнеры зависят от внешнего финансирования для закупки чипов и наращивания мощностей.

Компания также сталкивается с усилением конкуренции на рынке корпоративных ИИ-инструментов и заявляет о рисках, связанных с разработкой все более мощных моделей, платформ и приложений.

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