Разработчик дата-центров Giga Energy подписал 10-летнее соглашение об аренде ориентировочной стоимостью $1 млрд с американским поставщиком облачных услуг для искусственного интеллекта. Контракт касается дата-центра мощностью 60 мегаватт, который строится в округе Хант в штате Техас, США.

Проект Clay

Объект называется Project Clay. Giga Energy начала строительство комплекса в июле и планирует самостоятельно разработать, владеть и эксплуатировать этот кампус для заказчика. Как сообщает Channel NewsAsia, сделка стала очередным примером расширения мощностей технологическими компаниями и облачными провайдерами на фоне растущего спроса на вычислительные ресурсы для ИИ.

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Охлаждение и сроки

В Giga Energy заявили, что дата-центр будет использовать замкнутую систему охлаждения. По словам компании, объект не будет полагаться на муниципальные или подземные запасы воды для операций охлаждения.

Компания также рассчитывает завершить объект менее чем за восемь месяцев благодаря подходу с использованием конструкций заводского изготовления. Ввод в эксплуатацию 60-мегаваттного дата-центра ожидается весной 2027 года.

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