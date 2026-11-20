Компания Rockstar Games заявила, что розничные продажи видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) за первые 24 часа после запуска достигли $3,79 млрд. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на разработчика. Заявление было сделано 20 ноября.

Заявление о рекорде

Rockstar Games назвала этот результат крупнейшим запуском видеоигры в мире за всё время. Утверждение компании касается объёма розничных продаж в течение первых суток после релиза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контекст запуска

GTA VI стала первой новой частью франшизы с 2013 года. Действие игры разворачивается в Вайс-Сити — вымышленной версии Южной Флориды.

Фотоматериалы к публикации показывают игроков в Майами, рекламу игры в Лондоне и рекламный щит GTA VI в Нью-Дели. Снимки датированы 18 и 19 ноября 2026 года и связаны с мировым запуском игры. Публикация Channel NewsAsia датирована 21 ноября 2026 года.

Читай нас в