Основные разработчики Ethereum решили оставить без изменений спорный механизм оплаты за хранение данных в предстоящем обновлении Glamsterdam. Финальное публичное тестирование запланировано на 15 декабря в тестовой сети Hoodi, которая используется для проверки изменений перед их запуском в основной сети Ethereum.

Как сообщает CoinDesk, разработчики достигли предварительного консенсуса по внедрению текущей спецификации Glamsterdam, несмотря на опасения, что новые правила могут нарушить работу части существующих смарт-контрактов. Тест, запланированный на 26 октября, ранее отменили после предупреждения компании ChainSecurity о возможном изменении поведения программ, уже работающих в сети.

Более высокая стоимость хранения данных

Ключевым изменением является правило EIP-8037, призванное сдержать чрезмерный рост объема данных в блокчейне. Оно вводит отдельную плату за создание новых постоянных данных. По новым правилам создание контракта потребует 183 600 единиц газа только на оплату хранения — без учета стандартных комиссий и платы за объем кода. В настоящее время базовая стоимость составляет 32 000 единиц газа.

Контракты, написанные с учетом старых тарифов, могут исчерпать газ во время выполнения транзакции, что приведет к ее неудаче. Разработчик Ethereum Foundation Мариус ван дер Вейден оценил, что риску могут подвергнуться до 15 тысяч из примерно 90 миллионов контрактов сети.

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Срок для исправления контрактов

ChainSecurity сообщила, что выявила около 200 проблем в программах различных участников криптоиндустрии, в том числе в блокчейн-мостах, кошельках, биржах, сервисах стейкинга и оракулах. Большинство случаев можно устранить изменением настроек, однако 24 проблемных случая требуют обновления программ или перевода пользователей и средств на новые контракты.

Для устранения наиболее серьезных проблем у команд есть время до 15 декабря, а остальные изменения должны быть завершены до 10 января. Выход Glamsterdam в основной сети Ethereum ожидается не ранее середины января, наиболее вероятно — в конце января или начале февраля.

Разработчики также начали обсуждение следующего обновления под названием Hegota. Часть исследователей предлагает сосредоточить его на внедрении криптографии, устойчивой к будущим квантовым компьютерам, вместо механизма FOCIL, предназначенного для противодействия выборочному исключению транзакций производителями блоков.

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