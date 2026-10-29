В Пешаваре, Пакистан, расследование обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони возложило ответственность на владельца учреждения из-за использования некачественных строительных материалов. В результате трагедии погибли по меньшей мере 30 детей и учитель, еще десятки людей получили ранения, сообщает Dawn.

Выводы комиссии

Отчет следственной комиссии представили губернатору провинции Фейсалу Кариму Кунди на совещании под его председательством. Во встрече также участвовали советник губернатора доктор Амир Абдулла, главный секретарь доктор Фахар Алам Ирфан, секретарь по вопросам образования Инаятулла Васим и члены комиссии.

Комиссия указала не только на ответственность владельца школы, но и на халатность соответствующих ведомств. Губернатора проинформировали о причинах инцидента, заявлениях должностных лиц, обязанностях различных структур, выводах расследования и его рекомендациях.

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Обстоятельства обрушения

По данным спасательных служб, потолок класса упал на учеников после того, как обрушилась крыша этажом выше. В результате были разрушены два этажа многоэтажного здания частной школы.

После трагедии губернатор поручил провести расследование. Теперь он распорядился, чтобы органы власти совместно с юридическим департаментом изучили правовые аспекты отчета, и призвал принять строгие меры в отношении виновных в обрушении.

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