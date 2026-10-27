В городе Рессану-Гарсия на юге Мозамбика 12 декабря 2024 года во время прямой трансляции протеста был застрелен 30-летний блогер Албино Сибия, известный как Mano Shottas. Анализ видеозаписей и открытых данных, проведенный Forbidden Stories, указал на причастность сотрудников правоохранительных органов к его гибели. По данным Daily Maverick, после ранения Сибия смог повернуть камеру к себе и сообщил зрителям, что в него стреляли. Его смерть подтвердили несколько часов спустя.

Примерно 18 месяцев блогер освещал в Facebook местные протесты, новости и загрязнение воды в регионе. По словам близкого к нему источника, в январе 2024 года Сибию задерживали, а за его освобождение заплатили 50 тысяч метикалов.

Протест из-за перевозки хромита

В день гибели блогера протестующие перекрыли дорогу, узнав, что через Рессану-Гарсию вновь следуют грузовики с хромитовой рудой из ЮАР в порт Мапуту. По оценке южноафриканского эксперта, через населенный пункт ежедневно проезжает более тысячи грузовиков с хромом и другими полезными ископаемыми.

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В расследовании говорится, что перевозка хромитовой руды может загрязнять почву и реку Комати вблизи границы. Журналисты описали черные и серые отложения в районе южноафриканского города Коматипорт. Там грузовики, возвращающиеся из Мозамбика пустыми, после пограничной проверки снова накрывают кузова тентами. Во время этого процесса минеральная пыль может высыпаться на обочину.

Жалобы и отсутствие расследования

Южноафриканская экологическая организация AfriForum в феврале 2024 года обращалась к государственным органам с требованием срочно расследовать незаконный сброс минералов в районе Коматипорта. Власти сообщили, что выдали предписания четырем транспортным компаниям, однако расследование в отношении них было остановлено из-за нехватки доказательств экологического преступления. В то же время ведомство заявило, что продолжает проверять случаи загрязнения, которые, по его данным, происходят ночью или ранним утром.

Знакомая Сибии, имя которой изменено для защиты анонимности, рассказала, что видела его трансляцию в момент первого ранения и говорила с ним по телефону. По ее словам, раненому не позволяли оказать помощь, а позднее в него выстрелили во второй раз. 30 декабря 2024 года мозамбикская правозащитная организация Centro para Democracia e Direitos Humanos подала в административный суд иск о гражданской ответственности государства за смерть блогера. Министерства юстиции и внутренних дел Мозамбика не ответили на запросы журналистов, а о начале официального расследования гибели Сибии не сообщалось.

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