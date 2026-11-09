Американское расследование сообщило, что глава аппарата Белого дома Стивен Миллер в течение года оказывал давление на федеральные ведомства США по вопросам, связанным с сомалийской общиной штата Миннесота. Как сообщает The Rio Times, его указания якобы поступили как минимум в пять государственных учреждений и касались продовольственной помощи, медицинских услуг и международных денежных переводов.

Запись звонка и позиция чиновников

По данным расследования, оно основано на записи разговора в Белом доме, состоявшегося в декабре 2025 года. Как утверждается, примерно за десять минут Миллер девять раз спрашивал чиновников о мошенничестве, связанном с иммигрантами, Миннесотой и сомалийцами штата.

The Rio Times отметила, что сама не прослушивала запись, а другие медиа не подтвердили ее независимо. Двое чиновников администрации, беседовавших с авторами расследования, заявили, что часть коллег предпочла бы применять более широкий подход к борьбе с мошенничеством, а не сосредотачиваться на конкретной группе иммигрантов.

Позиция Белого дома и дело о мошенничестве

Представитель Белого дома заявил расследователям, что разговор был посвящен искоренению мошенничества в Миннесоте. Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис сказала, что президент Дональд Трамп начал «тотальную войну против мошенничества во всем федеральном правительстве».

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В материале упоминается дело некоммерческой организации Feeding Our Future, которое прокуроры оценили примерно в 250 млн долларов. По данным издания, организация обманывала федеральную программу питания детей во время пандемии COVID-19. Ее руководительницу Эйми Бок в мае 2026 года приговорили к 500 месяцам федерального заключения.

Контроль международных переводов

7 августа 2026 года подразделение Министерства финансов США FinCEN продлило на 180 дней требование для определенных банков и компаний по переводу средств в округах Хеннепин и Рамси, к которым относятся Миннеаполис и Сент-Пол. Они должны сообщать о международных переводах на сумму от 3 тыс. долларов. Минфин США заявил, что часть средств из мошеннических схем в Миннесоте отмывалась за рубежом.

В Миннесоте проживает крупнейшая сомалийская община в США. В то же время The Rio Times подчеркивает, что большинство сомалийцев штата не обвиняются ни в каких правонарушениях.

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