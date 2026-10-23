В Австралии независимое расследование пришло к выводу, что мэр Роба Лиза Раффелл делала пренебрежительные комментарии о сотрудниках окружного совета, в том числе о весе одного из них. Раффелл заявила, что решительно отвергает все выводы проверки.

Выводы независимой проверки

Как сообщает ABC News, в июне Окружной совет Роба заказал независимое расследование жалоб на то, что мэр подрывала профессиональную репутацию сотрудников, вызывала стресс, создавала нестабильность в управлении и психосоциальные риски для персонала.

В семистраничном резюме отчета юридической фирмы Kelledy Jones Lawyers говорится, что во время публичной фотосессии для получателей грантов Раффелл сказала, что сотруднику нужно вернуться в нетбол и похудеть.

Также в отчете говорится о нескольких случаях публичной критики сотрудников. В частности, на встрече с представителями властей штата, не связанной с соответствующим объектом, она, как утверждается, сказала одному из сотрудников, что этот объект можно было бы отремонтировать, если бы не его большая зарплата.

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Согласно выводам расследования, мэр обсуждала с членами сообщества дела совета и вопросы занятости его сотрудников, называя их ленивыми и заявляя, что они ничего не делают. Следователи также упомянули ее пренебрежительное поведение на встречах, закатывание глаз во время выступлений сотрудников, а также грубые и неуважительные электронные письма.

Позиция мэра и голосование совета

Раффелл возглавляет Окружной совет Роба, расположенный на побережье Лаймстоун-Кост примерно в 350 километрах к юго-востоку от Аделаиды, с 2023 года. Она заявила, что у нее есть замечания к процедуре проверки и что, по ее мнению, опубликованные материалы содержат лишь резюме следователей, а не полный отчет.

Отчет рассмотрят на специальном заседании совета в понедельник. Из-за конфликта интересов Раффелл не будет участвовать в обсуждении, а избранные члены совета проголосуют по вопросу возможного вынесения мэру порицания.

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