Согласно выводам расследования, в израильских центрах содержания и тюрьмах в отношении палестинских задержанных используются электрошокеры Taser американского производства. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на расследование.

По данным издания, американская компания Axon продолжает поставлять Израилю эти устройства, несмотря на свидетельства того, что их использовали для пыток заключенных.

Призыв ограничить экспорт

Правозащитные организации осудили обвинения в неоднократных пытках и жестоком обращении с задержанными с использованием электрошоковых устройств. Amnesty International призвала ввести ограничения на экспорт таких устройств.

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Представитель Армии обороны Израиля заявил, что жестокое обращение с задержанными строго запрещено.

Задержание волонтеров на Западном берегу

Отдельно израильские военные задержали около 80 американских, израильских и британских волонтеров, помогавших палестинцам собирать урожай оливок возле Вифлеема на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Среди задержанных были кандидат от Демократической партии в Конгресс США от Нью-Йорка Брэд Лендер, несколько раввинов и бывший заместитель генерального прокурора Израиля. Военные заявили, что территорию объявили закрытой военной зоной.

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