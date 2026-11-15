Американская разведка оценивает, что Иран сохраняет от 1500 до 2500 ракет, несмотря на месяцы ударов США и Израиля по оружейной инфраструктуре страны. Об этом со ссылкой на материал The Wall Street Journal, который приводит оценки разведки США, сообщает Anadolu Agency.

Оценка с низким уровнем уверенности

По словам американских чиновников, эта оценка имеет низкий уровень уверенности. Разведке сложно установить, сколько иранских ракет готовы к запуску, а сколько находятся на хранении.

Выводы разведки противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что военные возможности Тегерана были в значительной степени уничтожены. Согласно оценке, Иран все еще располагает существенным ракетным арсеналом, способным угрожать американским и союзническим объектам в случае возобновления боевых действий.

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Восстановление запасов

Процесс восстановления ракетных запасов, по данным издания, происходит медленнее, чем до войны. В то же время Тегеран сохраняет значительное количество беспилотников и ракет малой дальности, которые могут использоваться для ударов по целям в регионе.

Израильские военные чиновники оценивают количество иранских баллистических ракет более чем в 1500 единиц, хотя региональные оценки различаются. Бывшая заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Симона Ледин заявила, что даже нижняя граница американской оценки означала бы восстановление Ираном более половины довоенного ракетного арсенала.

Вашингтон в настоящее время поддерживает экономическое давление на Тегеран посредством санкций и блокады, не начиная новой масштабной военной операции. Союзники США в Персидском заливе предостерегают от возобновления боевых действий из-за риска ответных ударов Ирана, тогда как Израиль, по данным газеты, продолжает настаивать на дальнейших военных действиях.

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