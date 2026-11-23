В США американская разведка более года отслеживала контакты Алисы Хуан, связанной со скандалом вокруг Nvidia, с представителем Министерства государственной безопасности Китая. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на нескольких людей, знакомых с отчетами американских спецслужб.

По их данным, Хуан поддерживала связь с сотрудником китайской спецслужбы с весны 2025 года до осени 2026 года. Этот период частично совпадал со временем ее отношений с Дженсеном Хуангом, который тогда возглавлял Nvidia.

Контакты и сеть компаний

Американские спецслужбы также собрали доказательства того, что бизнес-партнер Хуан Кан Вэй, которого она часто представляла своим мужем, работал с тем же китайским ведомством. По словам собеседников издания, разведданные, в том числе записи о перевозках, свидетельствуют о роли Хуан и Кана в сети компаний.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Американские чиновники расследуют роль Хуан и Кана в сети компаний Юго-Восточной Азии, среди которых Megaspeed. Эти структуры связывают с возможным перемещением передовых чипов Nvidia в Китай в обход американского экспортного контроля. Часть чипов, по данным издания, приобретали для дата-центров в Юго-Восточной Азии, обслуживавших китайские технологические компании, в том числе Alibaba.

Расследование продолжается

Американские власти все еще устанавливают полный масштаб и продолжительность предполагаемого сотрудничества Хуан и Кана с китайской разведкой. По данным источников, Хуан также могла встречаться с представителями Министерства общественной безопасности Китая — главного правоохранительного органа страны.

Издание отмечает, что сеть Хуан, ее сестры, Кана и связанных с ними компаний связывают с китайскими усилиями по созданию дата-центров и получению доступа к чипам Nvidia для обучения моделей искусственного интеллекта. Хуан, Кан, Белый дом, Госдепартамент США и посольство Китая в Вашингтоне не ответили на запросы о комментарии.

Читай нас в