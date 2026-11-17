Американские разведывательные органы выявили планирование Ираном возможных атак на высокопоставленных чиновников администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, США. Речь шла о потенциальном применении радиоактивной грязной бомбы или химического оружия, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на CNN и семерых американских чиновников, знакомых с разведданными.

Признаков неминуемой атаки нет

Собеседники CNN охарактеризовали зафиксированную активность как разработку возможных вариантов нападения, а не как свидетельство неминуемой операции. В то же время два источника заявили, что в планировании фигурировали конкретные места и потенциальные цели в столице США.

Разведданные вызвали усиление опасений по поводу безопасности и ряд совещаний американских чиновников в течение прошлой недели. На них обсуждались возможные меры реагирования и предотвращения. Один из собеседников, знакомых с разведданными, назвал планирование на случай непредвиденных обстоятельств благоразумным, тогда как другой источник отметил, что чиновники всё ещё обсуждают, располагает ли Иран персоналом, способным провести такую операцию.

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Меры безопасности и реакция Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис заявила, что администрация отслеживает все потенциальные угрозы, но в настоящее время не видит достоверных угроз для территории США. По данным CNN, министра финансов США Скотта Бессента на прошлой неделе перевели в военное жильё после угроз, связанных с Ираном.

Дипломатическая миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отвергла утверждения о возможном применении Тегераном химического оружия. В заявлении миссия назвала использование химического оружия при любых обстоятельствах полностью нелегитимным и отвергла обвинения.

Также два американских чиновника сообщили CNN, что разведка отслеживает признаки возможного применения Ираном химического оружия против американских военных на Ближнем Востоке. США отдельно готовят меры для обеспечения дипломатического и разведывательного персонала в регионе надлежащим защитным снаряжением и обучением. Некоторые чиновники также выражали обеспокоенность тем, достаточно ли американские военные обеспечены и подготовлены к возможной химической атаке.

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