Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) в новом докладе заявило, что Россия, государство-агрессор, разрабатывает спутник, предназначенный для переноса ядерного оружия. Об этом сообщает Space.com.

Доклад «Вызовы безопасности в космосе» является третьей открытой разведывательной оценкой угроз космической безопасности США. Приведенная в нем информация актуальна по состоянию на июль 2026 года. Документ рассматривает возможности Китая, России, Ирана и Северной Кореи в космосе, в частности на околоземной орбите и в окололунном пространстве.

Риски для спутниковых систем

По оценке DIA, Россия разрабатывает такой спутник, несмотря на обязательства по Договору о космосе 1967 года. Соглашение запрещает размещать на орбите Земли объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения.

В ведомстве предупредили, что космическая возможность такого типа может вызвать быструю и внезапную потерю или ухудшение работы тысяч спутников, которыми пользуются государства и компании. Это может затронуть системы связи, навигации, научные, метеорологические, коммерческие сервисы и системы национальной безопасности.

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В докладе также отмечается, что ядерный взрыв в космосе потенциально может быть направлен на спутники на разных орбитах: низкой околоземной, где работают коммерческие и разведывательные аппараты; геосинхронной, используемой для критически важной связи; и средней околоземной, которую используют навигационные системы и системы определения времени.

Другие средства противодействия в космосе

DIA указывает, что Китай и Россия развивают широкий спектр наступательных возможностей для нарушения или уничтожения космических сервисов других стран. Среди таких средств названы противоспутниковые ракеты, физические и кибератаки на наземную инфраструктуру, глушение и подмена сигналов, а также системы направленной энергии, способные временно или навсегда ослеплять спутники наблюдения.

По мнению американской разведки, рост китайских, российских, иранских и северокорейских возможностей противодействия в космосе, увеличение числа космических объектов и распространение потребностей в космических сервисах будут осложнять операции в космосе в течение следующего десятилетия.

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