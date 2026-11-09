Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль достаточно богат, чтобы покупать американское вооружение без финансовой помощи Вашингтона. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Закупки без финансирования США

По словам Рубио, Израиль может покупать оружие у США, однако Соединенным Штатам больше не нужно финансировать такие приобретения. Он добавил, что израильская сторона сама предлагала такой подход.

На вопрос, готов ли Израиль самостоятельно оплачивать оборонные закупки с 2027 года, госсекретарь ответил, что именно такой курс озвучил президент США. Рубио также сказал, что Израиль достиг уровня экономического развития, при котором уже не нуждается в таком же объеме финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

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Заявление Трампа о помощи

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично предложил прекратить почти 4 млрд долларов ежегодной американской помощи Израилю.

В интервью Fox News Трамп утверждал, что они достигли взаимопонимания несколько месяцев назад, а финансирование должно завершиться к декабрю 2026 года. По его словам, Израиль и далее сможет покупать американское оружие и при необходимости получать дополнительную помощь.

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