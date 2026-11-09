Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дипломатическое соглашение с Ираном может быть невозможным. Перед отъездом в Париж на встречу министров иностранных дел G7 он сказал, что переговоры не приблизились к прорыву, сообщает Anadolu Agency.

Переговоры без прорыва

По словам Рубио, ряд стран продолжает предлагать Ирану различные дипломатические варианты, однако Вашингтон не видит признаков быстрого прогресса. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатическое решение проблем, но признал, что это не всегда возможно.

Госсекретарь также заявил, что США готовы рассматривать дипломатические возможности, одновременно охарактеризовав требования Тегерана как нереалистичные и неприемлемые. Рубио добавил, что предотвращение появления у Ирана ядерного оружия должно оставаться двухпартийным приоритетом в США.

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Удары по острову Кешм

Заявление прозвучало в преддверии встречи глав МИД G7 в Париже, где среди тем обсуждения ожидается конфликт с Ираном. По данным агентства, война с Ираном продолжается девятый месяц: после военного наступления США и Израиля 28 февраля в апреле было достигнуто прекращение огня. В июне появился меморандум, призванный обеспечить заключение мирного соглашения, однако переговоры до сих пор не привели к окончательной договоренности.

В последние дни США нанесли ограниченные удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. В пятницу Трамп подтвердил, что американские силы атаковали системы противовоздушной обороны Ирана. Рубио заявил, что дальнейшие действия США будут зависеть от уровня угрозы для американских сил в регионе или судоходства.

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