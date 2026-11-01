В Кении движение Linda Mwananchi, которое возглавляет сенатор от Найроби Эдвин Сифуна, заявило о планах открыть офисы движения во всех 47 округах страны до конца ноября. Накануне движение переименовало партию The Equitable Party (TEP) в Linda Mwananchi Movement и начало кампанию по набору членов и созданию региональных структур, сообщает Nation Kenya.

Кампания в округе Квале

31 октября Сифуна провел мобилизационный тур в округе Квале. Колонна посетила Самбуру, Кинанго, Мариакани, Комбани и Лунга-Лунга, завершив поездку митингом на выставочной площадке в Укунде.

Во время выступлений политик призвал администрацию президента Уильяма Руто соблюдать Конституцию, защищать права граждан и обеспечивать прозрачность государственных проектов. Сифуна также критиковал, по его словам, закрытость информации относительно предложенного нефтеперерабатывающего завода Dangote в Ламу и планов приватизации Kenya Pipeline Corporation и Kenya Ports Authority. Он подчеркнул, что проекты, связанные с национальными ресурсами, должны предусматривать участие общественности.

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Подготовка к выборам 2027 года

Движение назвало конституционализм, подотчетность власти и мобилизацию на местах ключевыми направлениями своей деятельности в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Сенатор от Вихиги Годфри Осоци заявил, что организация сосредоточена на общенациональной регистрации членов, и призвал кенийцев присоединяться через интернет.

По словам Сифуны, Linda Mwananchi Movement уже имеет представителей в 38 округах. На 13 ноября движение анонсировало Национальный съезд делегатов, на котором планирует формализовать структуру руководства. Губернатор Транс-Нзойи Джордж Натэмбея заявил, что движение намерено привлечь агентов на всех избирательных участках для предотвращения избирательных манипуляций.

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