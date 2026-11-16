Румыния направляет флотские группы по обезвреживанию взрывоопасных предметов для проверки обломков беспилотников, о которых сообщили в Черном море. Как сообщает Anadolu Agency, 16 ноября об этом заявило Министерство обороны Румынии.

Проверка возле Мангали

Военно-морские силы Румынии проведут пиротехническую оценку обломков воздушного дрона, которые дрейфовали примерно в 45 морских милях, или 83 километрах, к востоку от Мангали.

Вторая группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов будет развернута на борту румынского тральщика. Она должна вмешаться в связи с компонентами воздушного дрона, о которых сообщили в районе Сфынту-Георге.

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Сообщение французского самолета

Решение приняли после того, как французский самолет ВМС ATLANTIQUE 2, развернутый в Румынии для операций по сдерживанию под руководством НАТО, в воскресенье сообщил о двух дронах, дрейфовавших в Черном море.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что работы проводятся в рамках совместного плана Командования военно-морского компонента и береговой охраны. План предусматривает поиск, обнаружение, идентификацию и уничтожение неопознанных объектов и морских мин.

Также с 6 по 18 ноября действует черноморская группа противоминных мероприятий, в работе которой участвуют военные корабли Болгарии и Турции.

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