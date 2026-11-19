В Румынии валовые потребности в финансировании в 2027 году оцениваются в 248 млрд леев, что примерно на 31 млрд леев меньше нынешнего показателя в 279 млрд леев. Об этом заявил министр финансов Александру Назаре.

Оценка на 2027 год

Сокращение потребностей в финансировании связывают с уменьшением бюджетного дефицита и меньшим объемом долга, срок погашения которого наступает в 2027 году. Назаре сообщил об этой оценке 18 ноября в публикации в Facebook, пишет Romania Insider.

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Бюджетная дисциплина

Министр отметил, что для сохранения этого курса Румынии необходимы заслуживающий доверия бюджет на 2027 год и дисциплина в расходовании государственных средств.

По данным издания, высокие доходности, которые Румыния выплачивала в этом году по новым заимствованиям, частично были связаны с дорогим краткосрочным долгом, привлеченным в 2024–2025 годах. Срок погашения этих обязательств приходится на 2026 год.

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