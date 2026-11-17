Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что 16 ноября в Крайове получило первые два модернизированных учебных самолета IAR-99 SM. Как пишет Romania Insider, передача состоялась в рамках контракта на модернизацию десяти самолетов, который выполняет государственная компания Avioane Craiova.

Подготовка к полетам на F-16

Программа модернизации должна улучшить углубленную подготовку румынских пилотов, готовящихся управлять истребителями F-16. В румынском оборонном ведомстве пояснили, что IAR-99 SM помогают летчикам перейти от турбовинтовых самолетов к реактивным машинам.

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Модернизация десяти машин

Полученные самолеты являются первыми двумя машинами в рамках заказа на обновление десяти IAR-99. По данным издания, эти реактивные учебные самолеты также должны поддерживать возможности Военно-воздушных сил Румынии по непосредственной авиационной поддержке.

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