В Румынии планируют ликвидировать или объединить более 100 государственных учреждений в рамках масштабной реформы. Об этом заявил лидер Социал-демократической партии Сорин Гриндяну, сообщает Romania Insider. По данным издания, правительство возглавляет независимый Лука Никулеску, а Социал-демократическая партия его поддерживает.

Планы реформы

Гриндяну рассказал о намерении реорганизовать государственные структуры во время интервью 11 ноября. Он сообщил, что попросил министра внутренних дел и вице-премьера Мариана Нэкушэ, который возглавляет реформаторскую инициативу, не проявлять снисходительности при ее реализации.

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Дублирование полномочий

Как отмечает Romania Insider, реформа считается необходимой из-за того, что полномочия некоторых государственных учреждений пересекаются с функциями других структур. Запланированная реорганизация предусматривает ликвидацию или объединение более 100 таких учреждений.

Другие подробности о перечне организаций, сроках реформы или механизме их объединения в доступном тексте публикации не приводятся.

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