Румыния планирует продлить до 31 марта 2028 года ограничение оптовой цены природного газа, поставляемого бытовым потребителям и производителям централизованного теплоснабжения. С 1 апреля 2027 года регулируемую цену для производителей планируют установить на уровне 120 румынских леев за МВт·ч вместо нынешних 110 леев за МВт·ч.

Проект срочного постановления

По данным Romania Insider, меру включили в проект срочного постановления, опубликованный для общественного обсуждения 26 ноября. Издание ссылается на Profit.ro.

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Проект предусматривает, что внутренние производители газа будут продавать его по регулируемой цене поставщикам, обслуживающим бытовых потребителей, а также теплоэлектроцентралям.

Оптовая цена, а не платежки

Ограничение касается оптовой цены газа, а не окончательной суммы в платежках потребителей. Конечная цена формируется из стоимости закупки газа, услуг поставки, транспортировки, хранения и распределения, а также акцизов и налога на добавленную стоимость.

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